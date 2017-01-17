مؤشر فايننشال تايمز يواصل خسائره مع ترقب كلمة "ماي"

نزلت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بفعل أسهم شركات التعدين والسيارات مع ترقب الأسواق تفاصيل الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي، في كلمة تلقيها رئيسة الوزراء تيريزا ماي صباح اليوم.

ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% وواصل فايننشال تايمز البريطاني خسائره لتبلغ 0.4%.

وتنامت المخاوف من أن بريطانيا ستخوض انفصالاً صعباً في الأسبوع الماضي مما دفع الجنيه الإسترليني لأقل مستوى أمام الدولار الأميركي فيما يزيد عن 3 عقود.

وبحسب مكتب ماي، فإن رئيسة الوزراء ستحدد في كلمتها 12 أولوية لمحادثات الانفصال الأوروبي المقبلة.

كما ستقول ماي إن بريطانيا لا تريد اتفاقاً يتيح وجود قدم للندن داخل الاتحاد الأوروبي وأخرى خارجه.

ونزل مؤشرا كاك الفرنسي وداكس الألماني بنسبة 0.3 % لكل منهما.