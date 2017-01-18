الدولار يتعافى وينهي خسائر استمرت 5 أيام

تعافى الدولار اليوم الأربعاء، بعدما هبط على مدار خمسة أيام متتالية أمام سلة عملات، مع ترقب المستثمرين لكلمة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، في وقت لاحق من اليوم، وبيانات التضخم الأميركية لاستشفاف إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة.



وبعد يوم من التعاملات المتقلبة التي شهدت ارتفاع الجنيه الاسترليني بأكثر من 3%، في أفضل أداء له أمام الدولار منذ 1998 على الأقل، هدأت أسواق العملات اليوم الأربعاء، وشهدت معظم تحركات اليوم السابق تحولا طفيفا في الاتجاه.



ونزل الاسترليني 0.7%، في حين قفز الدولار الذي سجل أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 112.57 ين في التعاملات المبكرة في آسيا 0.5% إلى 113.19 ين.



واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية عند 100.56، بارتفاع 0.2% بعدما هبط إلى أدنى مستوى منذ الثامن من ديسمبر عند 100.26 يوم الثلاثاء.