الذهب يهبط من أعلى مستوى بـ8 أسابيع مع عودة قوة الدولار

تراجع الذهب اليوم الأربعاء من أعلى مستوى في 8 أسابيع، والذي سجله في الجلسة السابقة، في الوقت الذي دفع فيه تعافى الدولار بعض المشترين إلى بيع المعدن الأصفر لتحقيق أرباح قبل صدور بيانات التضخم الأميركية وخطاب تلقيه رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين .



وصعد الذهب إلى 1218.64 دولار للأونصة أمس الثلاثاء في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع متضررا من تصريحات للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بأن قوة العملة الأمريكية مقابل اليوان تلحق ضررا بالشركات

الأميركية.

كما أدى خطاب ألقته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي الجنيه الاسترليني للارتفاع بعد أن جاء مهدئا لأعصاب السوق.



وبحلول الساعة10:41 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1212.50 دولار للأونصة فيما تراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم فبراير 60 سنتا إلى 1212.30 دولار.



وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك "من الطبيعي أن تلتقط الأسعار أنفاسها بعد المكاسب القوية التي شهدتها على مدى الأيام القليلة الماضية."



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 % إلى 17.13 دولار للأونصة، فيما هبط البلاتين 0.5 % إلى 969.90 دولار للأونصة وفقد البلاديوم 0.3 % إلى 745.60 دولار للأونصة.