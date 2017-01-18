دفعة جديدة للأسهم اليابانية بعد تراجع الين

ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الأربعاء، بعد انتعاشها من أدنى مستوى في خمسة أسابيع، حيث تراجع الين مقابل الدولار مما دعم استعادة معنويات المستثمرين.

وصعد مؤشر نيكاي 0.4% ليقفل عند 18894.37 نقطة، مبتعدا عن أدنى مستوى خلال اليوم بلغه في الصباح عند 18650.33 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ الثامن من ديسمبر.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3% إلى 1513.86 نقطة، وزاد مؤشر "جيه.بي.إكس- نيكاي 400" بنسبة 0.4% إلى 13563.75 نقطة.

وصعد الدولار 0.6% مقابل الين إلى 113.32 ين، بعدما تراجع لأدنى مستوى في سبعة أسابيع إلى 112.57 ين.

ويترقب المستثمرون الكلمة التي ستلقيها رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين، بشأن السياسة النقدية لمعرفة أي مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة والاقتصاد.