انتقادات ترمب لـ"الدولار القوي" تقفز بالذهب

قفز الذهب أكثر من 1% إلى أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع في تداولات أمس الثلاثاء، مع انخفاض الأسهم والدولار، بعدما قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إن الدولار قوي للغاية، فيما تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتصويت البرلمان على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية للجلسة السابعة على التوالي، وبحلول الساعة 20:12 بتوقيت غرينتش، زاد المعدن 1.05% إلى 1215.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس مستوى 1218.64 دولار للأوقية الذي سجله في 22 نوفمبر.

وصعد الذهب في المعاملات الأميركية الآجلة 1.4% ليبلغ عند التسوية 1212.9 دولار للأوقية.

وقال ترمب في مقال بصحيفة "وول ستريت جورنال" إن قوة الدولار أمام اليوان الصيني "تقضي علينا". وانخفض الدولار المقوم به المعدن الأصفر 0.8% أمام عملات رئيسية إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من ديسمبر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 2.3% إلى 17.15 دولار للأوقية، بعدما بلغت أعلى مستوى لها في شهر.

وانخفض البلاتين 1.1% إلى 970.25 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته في شهرين، في حين زاد البلاديوم 0.6% إلى 748.55 دولار للأوقية.