78 مليار دولار إجمالي إصدارات الدين بالمنطقة في 2016

قال نديم نجار، مدير عام "تومسون رويترز" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن قيمة إصدارات سندات الدين في الشرق الأوسط بلغت 77.8 مليار دولار خلال العام 2016، بزيادة نسبتها 145% مقارنة مع القيمة المسجلة في العام 2015، وهي أعلى قيمة سنوية مسجلة في المنطقة لأول مرة منذ بداية تسجيل هذه البيانات في العام 1980.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع دعمه إصدار السعودية لسندات بقيمة 17.2 مليار دولار في شهر أكتوبر الماضي.

وتصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر نشاطاً في أسواق الديون بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ 29%، تليها الإمارات وقطر. وارتفع حجم إصدارات الديون الإسلامية على مستوى العالم بـ 24% لتصل إلى 37.9 مليار دولار في 2016، مقارنة بالعام الذي سبقه.

وتصدر بنك "إتش إس بي سي" تصنيف الشرق الأوسط لترتيب إصدارات الديون خلال 2016، بحصة سوقية بلغت 13.3%، في حين احتلت مجموعة "سي آي إم بي" المالية المرتبة الأولى في ترتيب إصدارات الديون الإسلامية بحصة سوقية بلغت 13.5%.

وأضاف نجار: "قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في الشرق الأوسط بلغت 46.9 مليار دولار خلال 2016، أي أقل بمقدار 16% عن القيمة المسجلة في العام الماضي، كما أن قيمة الصفقات المسجلة تعد الأقل خلال عام كامل منذ 2013. فيما بلغ إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط خلال العام الماضي 2.6 مليار دولار، أي أقل بنسبة 55% من القيمة المسجلة في عام 2015".

وأشارت تقديرات "تومسون رويترز" إلى جانب "فريمان للاستشارات" إلى أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت 820.8 مليون دولار في 2016، بارتفاع نسبته 18% عن العام الماضي بأكمله، وهي أعلى قيمة سنوية مسجلة لرسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط منذ 2008.