العراق يعلن بيع سندات بمليار دولار بضمانة أميركية

أعلن العراق بيع سندات تضمنها الولايات المتحدة قيمتها مليار دولار بفائدة 2.1% وهو معدل أقل بكثير من 9% التي تدفعها بغداد على ديونها غير المضمونة.

وقالت وزارة المالية في بيان اليوم الأحد إن السندات لأجل 5 سنوات وصدرت يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت الحكومة العراقية أن السندات ستباع على شريحتين متساويتين حجم الواحدة مليار دولار على أن تضمن الحكومة الأميركية إحداهما مما سيخفض تكلفة الاقتراض.

وكانت الحكومة العراقية قالت في نوفمبر إنها تنوي إصدار سندات بملياري دولار في الأسواق العالمية للمساعدة في تقليص عجز ميزانية 2017.

يذكر أن العراق حاصل على تصنيف B/B- من ستاندرد اند بورز وفيتش، ولديه سندات دولية قيمتها 2.7 مليار دولار تستحق في 2028، ويبلغ عائدها الحالي نحو 9%.