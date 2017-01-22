صافولا يقلص خسائره بعد حديث الرئيس التنفيذي لـ"العربية"

نجح سهم صافولا خلال تداولات اليوم في سوق السعودية في تقليص خسائره القوية وذلك بعد الإعلان عن خسائر مفاجئة في نهاية الربع الرابع من 2016.

وفي مطلع تعاملات اليوم تراجع السهم بالحد الأقصى، قبل أن يعود ويقلص هذه الخسائر عند الإغلاق إلى 2.23%، إلى 35 ريال.

وتأثر سهم صافولا بتصريحات الرئيس التنفيذي لمجموعة "صافولا" والرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة بنده للتجزئة ريان فايز في مقابلة مع "العربية" بأن الخسائر الفصلية التي تكبدتها مجموعة صافولا السعودية بـ الخسائر "الاستثنائية وغير المتكررة"، مرجعاً سببها لخسائر أصول شركتها في مصر، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، إلى تكلفة خفض مخزون "بنده".

ويتداول سهم مجموعة صافولا عند مكرر أرباح يبلغ 18.17 مرة.

وبلغت قيمة تداولات صافولا في نهاية جلسة الأحد نحو 72.2 مليون ريال.

وكانت مجموعة صافولا السعودية قد أعلنت تكبدها خسائر فصلية بلغت قيمتها 964.3 مليون ريال، في الربع الرابع من 2016، مقابل أرباح 515.3 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2015، ومقابل أرباح 173.4 مليون ريال، في الربع السابق.

وجاءت هذه الخسائر مفاجئة إلى حد كبير، حيث كان متوسط توقعات الأرباح لمجموعة صافولا في الربع الرابع 73 مليون ريال.

وكانت شركة البلاد المالية تتوقع لصافولا أرباحا في الربع الرابع بقيمة 98 مليون ريال، والراجحي المالية 75 مليون ريال.