"هيومن سوفت" صفقة جديدة في سوق الكويت بـ160 مليون دولار

نفذت اليوم في بورصة الكويت 5 صفقات خاصة على أسهم شركة هيومن سوفت بلغت إجماليها 6.17 مليون سهم وبقيمة 18.6 مليون دينار على أساس سعر 3 دينار للسهم.

وكانت "العربية" عرضت الأسبوع الماضي نبأ عن وجود رغبة مجموعة من المستثمرين العالميين والخليجيين في الاستحواذ على نسبة تقل عن 30%، في شركة "هيومن سوفت" المدرجة في بورصة الكويت.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العربية" إن حوالي 20 صفقة أخرى ستتم هذا الأسبوع بسعر 3 دنانير لتصل إجمالي الصفقة 50 مليون دينار (نحو 160 مليون دولار)، تشكل نحو 13%، من إجمالي أسهم الشركة.

وكانت شركة العثمان للمشاريع التجارية أكبر مالك في Human Soft أعلنت في نوفمبر الماضي عن تعيين شركة الوطني للاستثمار للبحث عن مستثمرين من قاعدة عملائها لشراء حصة تبلغ 40% في "هيومن سوفت".

وتم التوصل الأسبوع الماضي إلى اتفاق مع مجموعة من الصناديق الاستثمارية العامة العالمية والخليجية المهتمة في الاستحواذ على حصص في Human Soft تقل عن 5% لكل صندوق ستنفذ في صفقات خاصة خارج مقصورة التداول.

وقالت المصادر إن الصناديق الأجنبية وجدت فرصة في سهم "هيومن سوفت" حيث قيمته بأعلى من ذلك.

والغرض من توزيع الحصص حسب المصادر، هو التمكن من توسيع قاعدة مساهمي "هيومن سوفت"، مما يضمن سيولة وتداولا مستقبليا على سهم الشركة، التي يتحكم في ملكيتها حاليا 4 ملاك كانوا يملكون حتى وقت قريب نحو 90%، وسبب ذلك قلة الدوران والسيولة.

لكن الزخم على أخبار صفقة "هيومن سوفت" دفع الى بيع بعض الملاك والمساهمين (ما أدى الى تحرير) نحو 12% من اسهم الشركة، وهو ما يعني، انه مع تضمين الصفقات المرتقبة هذا الأسبوع، التمكن من تحرير نحو 25% من اسهم الشركة، وخلق تداول على الاسهم.

وقائمة كبار الملاك في هيومن سوفت هم شركة العثمان 47%، والمساهم فهد العثمان 12% ومجموعة الامتياز 20.7% (كانت 23.5% الاسبوع الماضي) والمساهم علي الزبيد 8%.

وهبط سهم هيومن سوفت 3.3% في التعاملات الصباحية اليوم في البورصة الكويتية الى 2.8 دينار.