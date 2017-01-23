الدولار يتراجع بعد استيعاب الأسواق لخطاب تنصيب "ترمب"

شهد الدولار تراجعات قوية في تداولات اليوم الاثنين، إثر تصاعد القلق في الأسواق بعد خطاب تنصيب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب، الذي لمّح فيه إلى اتباع سياسات حمائية للصناعات الأميركية.

وأشار محللون إلى أن هذه النبرة، أدت إلى تحييد أثر نظرة الأسواق الإيجابية إلى وعود ترمب بدعم الاقتصاد الأميركي، من خلال التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، خاصة أن هذه السياسات تحتاج إلى موافقات من مجلس الشيوخ الأميركي.

وأدى استخدام ترمب لشعارات مثل "أميركا أولاً" و"مذبحة المصانع الأميركية"، إلى تصاعد موجة القلق بخصوص مستقبل حركة التجارة العالمية.

كما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي الجديد في يومها الأول، نيتها الانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP)، وكذلك إعادة التفاوض مع كندا والمكسيك حول بنود اتفاقية NAFTA.