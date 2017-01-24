الإسترليني يهبط بعد قرار المحكمة العليا بشأن Brexit

انخفض الجنيه الإسترليني وارتفع مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني، اليوم الثلاثاء، بعدما قضت المحكمة العليا في بريطانيا بضرورة الحصول على موافقة البرلمان، قبل بدء محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وارتفع الإسترليني بعدما أعطت الأجزاء الأولى من قرار المحكمة أعضاء البرلمان السلطة في اتخاذ القرار، وهو ما تأمل السوق بأن يؤدي إلى تدشين جهود رامية إلى خروج "أكثر سلاسة" من الاتحاد الأوروبي، والاحتفاظ بإمكانية دخول السوق الموحدة المربحة في الاتحاد الأوروبي.

لكن القرار كان متوقعاً على نطاق واسع، وسرعان ما هبطت الأسعار بفعل القرار الذي قضى بعدم ضرورة استشارة برلمان كل من أيرلندا الشمالية واسكتلندا المؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وبحلول الساعة 09:53 بتوقيت غرينتش، انخفض الإسترليني 0.6% إلى 1.2458 دولار، بينما تراجع 0.3% أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 86.10 بنس لليورو.

وارتفع مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني 0.4% إلى 7172.64 نقطة.