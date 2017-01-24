الذهب يتراجع من أعلى مستوى في شهرين مع تعافي الدولار

انخفض الذهب من أعلى مستوياته في شهرين مع تقييم المستثمرين لأولى الخطوات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إطار سياساته وتعافي الدولار من مستويات متدنية سجلها في الآونة الأخيرة.



وانسحب ترمب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي أمس الاثنين وأبلغ المسؤولين التنفيذيين بقطاع الصناعات التحويلية الأميركي أنه سيفرض ضريبة حدودية كبيرة على المنتجات المستوردة بعد نقل مصانع أميركية إلى الخارج.



ودفعت تصريحات ترمب التي تميل للحماية التجارية وغياب تفاصيل سياسته بعض المستثمرين للجوء إلى الذهب الذي غالبا ما يعتبر أداة استثمار بديلة في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والمالية. وارتفع المعدن إلى أعلى مستوى له منذ 22 نوفمبر خلال جلسة اليوم قبل أن يبدد مكاسبه.



وبحلول الساعة 11:35 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1211.86 دولار للأونصة ، بينما تراجع في العقود الأميركية الآجلة بنفس النسبة إلى 1212 دولارا للأونصة.



وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.2 % إلى 100.340 . وفي الجلسة السابقة بلغ المؤشر 99.899 مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من 7 أسابيع.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.7 % إلى 17 دولارا للأونصة بينما استقر البلاتين عند 975 دولارا للأونصة.



ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليستقر عند 776 دولارا للأونصة بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ مايو أيار 2015 في الجلسة

السابقة حين سجل 795.60 دولار للأونصة.