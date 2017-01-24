خريطة تغيرات أسهم سوق مصر.. 4 شركات خارج "إيجي إكس 30"

أعلنت إدارة البورصة المصرية نتائج المراجعة الدورية لأسهم الشركات المدرجة التي أصفرت عن خروج أسهم 4 شركات من المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30"، وحلت أسهم 4 شركات أخرى محلها.

كما أعلنت خروج نحو 5 شركات من المؤشر مستوى الأوزان "إيجي إكس 50"، في حين شهد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" خروج نحو 16 شركة، انضمت منها 4 شركات لأسهم المؤشر الرئيسي، أما المؤشر الأوسع نطاقاً فقد شهد خروج 12 شركة.

كما شهد مؤشر النيل دخول شركة واحدة جديدة، مقابل خروج شركة واحدة، ليظل عدد الشركات المدرجة بالمؤشر 26 شركة، حيث لا تشترط منهجية مؤشر النيل عددا محددا من الشركات المكونة له.

ومن المقرر أن تبدأ البورصة المصرية العمل بالمؤشرات الجديدة في بداية فبراير المقبل.

في المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" خرجت شركات القابضة المصرية الكويتية وأيدتا للصناعات الغذائية والعربية للاستثمارات والتنمية القابضة والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

فيما انضمت للمؤشر 4 شركات جديدة هي النساجون الشرقيون للسجاد، وجهينة للصناعات الغذائية، وسيدي كرير للبتروكيماويات، وبنك كريدي أجريكول مصر.