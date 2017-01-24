سياسة ترمب تربك بورصة طوكيو والبنوك تقود الخسائر

انخفضت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط قلق المستثمرين من سياسة الحماية التجارية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقاد قطاع البنوك الخسائر بفعل هبوط عوائد السندات الأميركية والعالمية.

ونزل مؤشر نيكاي القياسي 0.6% ليغلق عند 18787.99 نقطة، في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6%، لينهي اليوم عند 1506.33 نقطة.

وهبط مؤشر قطاع البنوك 2.3% ليسجل أكبر خسارة بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 مؤشراً في بورصة طوكيو، بينما تأثرت أسهم شركات التصدير سلبا بارتفاع الين.