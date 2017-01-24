مصر تبدأ تسويق إصدار ثلاثي لسندات دولية بعائد يصل لـ8.8%

قال مصرفيون إن مصر بدأت اليوم تسويق سندات دولارية في إصدار بالحجم القياسي على 3 شرائح بعائد يتراوح بين 6.375 و8.875%.



وأظهرت وثيقة تتضمن الأسعار الاسترشادية المبدئية للسندات، أن الشريحة البالغ أجلها 5 سنوات من السندات الدولية يجري تسويقها بعائد 6.375-6.625%. في حين يتم تسويق شريحة السندات العشرية بعائد 7.625-7.875 %.

بينما بلغ العائد على شريحة السندات لأجل 30 عاما بين 8.625 -8.875 % .



وقال مسؤولون مصريون إنهم يستهدفون إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين مليارين و2.5 مليار دولار عشية الجولة الترويجية التي بدأت الأسبوع الماضي في الإمارات العربية المتحدة وشملت لقاءات مع المستثمرين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.



ومن المقرر إدراج السندات في بورصة لوكسمبورج. ويتولى إدارة الطرح بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتكسيس.



وكانت مصر تخطط لبدء الجولة الترويجية للسندات في نوفمبر لكنها أرجأتها بسبب تقلبات السوق.



ويسعى البلد الذي يقطنه أكثر من 90 مليون نسمة للحصول على تمويلات من مصادر مختلفة بما فيها قروض التنمية والمنح والمساعدات الأجنبية لتلبية احتياجاته التمويلية في ظل ما يواجهه من صعوبات جراء شح الدولار الذي عرقل قدرته على الاستيراد.



وتخلى البنك المركزي عن ربط العملة المصرية عند نحو 8.8 جنيه للدولار في نوفمبر ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس أملا بأن يؤدي ذلك إلى جذب تدفقات من العملة ويعيد المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد انتفاضة 2011.