فيتش تمنح سندات مصر الدولارية تصنيف ‭"B"

منحت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، السندات الدولارية الجديدة الممتازة غير المضمونة التي تصدرها مصر تصنيف "B".

وقالت المؤسسة إن العائد على شريحة تستحق في 31 يناير 2022 بقيمة 1.75 مليار دولار يبلغ 6.125 في المئة، بينما بلغ العائد على شريحة تستحق في 31 يناير/كانون الثاني 2027 بقيمة مليار دولار 7.5 في المئة.

وأضافت فيتش أن شريحة السندات المستحقة في 31 يناير 2047 بقيمة 1.25 مليار دولار يبلغ عائدها 8.5 في المئة.

وقالت فيتش إن التصنيف يتماشى مع تصنيفات السندات المصرية الممتازة غير المضمونة القائمة، وكذلك التصنيف الائتماني لاحتمالات تخلف مصر عن سداد التزاماتها طويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وكان مصرفيون قالوا إن مصر بدأت تسويق السندات الدولارية أمس الثلاثاء. وكانت مصر تخطط لبدء الجولة الترويجية للسندات في نوفمبر لكنها أرجأتها بسبب تقلبات السوق.

ويتولى إدارة الطرح بي.إن.بي باريبا وسيتي غروب وجيه.بي مورغان وناتكسيس.