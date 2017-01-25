هيئة سوق السعودية تعدل ضوابط لتنفيذ نظام الشركات

اعتمد مجلس إدارة هيئة السوق المالية في السعوية تعديل الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات والدليل الاسترشادي الخاص بها والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة.

وتضمن القرار تعديل تعريف مصطلح "نشرة الإصدار" ليكون "الوثيقة المطلوبة لطرح أوراق مالية بموجب نظام السوق المالية، وقواعد التسجيل والإدراج أو قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية".

وتمت لإضافة تعريف مصطلح "قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية" ليكون "قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية"، كما تم تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والأربعين، لتكون على النحو الآتي: "تحدد نشرة الإصدار ذات العلاقة فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد".

كما تم تعديل الدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات، ليعكس التعديلات الجديدة، وكذلك تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية.

ويمكن الاطلاع على الضوابط والإجراءات والدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات على موقع الهيئة من خلال الرابطين الآتيين:

الرابط الاول

الرابط الثاني

كما يمكن الاطلاع على التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية المعدّلة على موقع الهيئة من خلال:

الرابط