ربما لا يعرف البعض معلومات كافية عن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والذي يعتبر من أشهر مؤشرات هذه الأسواق.
ومن بين أهم 6 حقائق عن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والذي تصدره "مورغان ستانلي"، أنه يضم أسواقاً من 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية.
وترتكز معايير الانضمام لمؤشر MSCI على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية.
كما تملك الصين 26% من أوزان المؤشر، تليها كوريا الجنوبية وتايوان
ويضم المؤشر 3 أسواق عربية هي مصر والإمارات وقطر.
ويخضع المؤشر لمراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام
وارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة 11.9% العام الماضي مقارنة بـ7.5% لمؤشر الأسواق المتقدمة.