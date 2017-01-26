ربما لا يعرف البعض معلومات كافية عن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والذي يعتبر من أشهر مؤشرات هذه الأسواق.

ومن بين أهم 6 حقائق عن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والذي تصدره "مورغان ستانلي"، أنه يضم أسواقاً من 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية.

وترتكز معايير الانضمام لمؤشر MSCI على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية.

كما تملك الصين 26% من أوزان المؤشر، تليها كوريا الجنوبية وتايوان

ويضم المؤشر 3 أسواق عربية هي مصر والإمارات وقطر.

ويخضع المؤشر لمراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام

وارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة 11.9% العام الماضي مقارنة بـ7.5% لمؤشر الأسواق المتقدمة.