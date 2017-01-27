سياسات ترمب الحمائية تقلق الأسواق الآسيوية

ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية، إذ وجدت المعنويات دعماً في ارتفاع الدولار أمام الين وسط تفاؤل بآفاق الاقتصاد الأميركي، لكن مخاوف من سياسات الحماية التجارية التي يتبناها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حدت من المكاسب.

وزاد مؤشر نيكي القياسي 0.3 بالمئة ليغلق عند 19467.40 نقطة وصعد 1.7 بالمئة على مدى الأسبوع. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 1549.25 نقطة وتقدم مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة مماثلة لينهي عند 13907.16 نقطة بحسب رويترز.

وكانت الأسهم الأميركية اختتمت تداولات الأسبوع، على استقرار حيث أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأميركي تعاملات الخميس من دون تغيير يذكر مع انتظار المستثمرين، بعدما قاد ارتفاع استمر على مدار يومين المؤشر إلى تجاوز حاجز 20 ألف نقطة.

واستناداً إلى أحدث البيانات ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 32.05 نقطة أو ما يعادل 0.16 بالمئة إلى 20100.56 نقطة في حين انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 1.7 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 2296.67 نقطة ونزل المؤشر ناسداك المجمع 1.16 نقطة تعادل 0.02 بالمئة إلى 5655.18 نقطة.