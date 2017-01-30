الغموض السياسي لـ"ترمب" يحد من خسائر الذهب

هبط الذهب مع صعود الدولار، لكن الخسائر كانت محدودة نظرا للغموض السياسي الذي أثاره تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنع مواطنين من 7 دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى الانتخابات في أوروبا.

وقال متعاملون إن النشاط كان ضعيفا نظرا لعطلة العام القمري الجديد في عدة دول آسيوية، إضافة إلى بعض القلق قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الاتحادي غدا الثلاثاء والذي يستغرق يومين.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1188.85 دولار للأونصة الساعة 09:57 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط لأدنى مستوياته في عامين ونصف العام يوم الجمعة عند 1180.65 دولار.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 1187.8 دولار للأونصة.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب المقوم بالعملة الأميركية أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما يضعف الطلب في نهاية المطاف على المعدن الأصفر النفيس.

وانخفضت الفضة 0.4 % إلى 17.05 دولار للأونصة، فيما هبط البلاتين 0.9 % إلى 974.74 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاديوم 1.1 % إلى 727.7 دولار للأونصة.