الموافقة على طرح "ريدان" و"بحر العرب" بالسوق الموازية

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على نشرة الإصدار الخاصة بشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات وطرح 2 مليون سهم، تمثل 20%، من أسهمها.

كما وافقت الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بشركة مطابخ ومطاعم ريدان وطرح 6.75 مليون سهم تمثل 30%، من أسهمها.

وسيقتصر طرح الشركتين على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، وسوف تعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" فإنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطرح نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.