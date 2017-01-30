رؤوس أموال الشركات المصرية تتراجع 14% في 2016

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، شريف سامي، إن قيمة رأس المال المدفوع في تأسيس وزيادة رؤوس أموال الشركات الجديدة والقائمة تراجعت بنسبة 14% خلال 2016.

وأضاف شريف سامي في بيان أصدرته الهيئة اليوم الاثنين، أن رأس المال المدفوع بلغ 40 مليار جنيه في 2016، مقارنة بـ 46 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة بلغ 4225 موافقة، بقيمة مصدرة نحو 86 مليار جنيه، مقابل نحو 4055 موافقة خلال عام 2015 بقيمة مصدرة 79 مليار جنيه، بحسب البيان.

وتابع البيان: "ارتفع رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بنسبة 40% لتبلغ نحو 602 مليار جنيه في 2016، فضلا عن ارتفاع المؤشر الرئيسية 76% خلال نفس العام".

وارتفع إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بنسبة 15% لتبلغ نحو 285 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 248 مليار جنيه في 2015، وفقاً للبيان.

وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها سواء حكومية أو شركات أو إسكان بنحو 78 مليار جنيه في 2016، فيما ارتفع صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقة بالبورصة المصرية إلى 107 ملايين جنيه بنهاية العام.

وكانت قيمة رأس المال المدفوع في تأسيس وزيادة رؤوس أموال الشركات الجديدة تراجعت بنسبة 18% منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي.