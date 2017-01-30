نيكاي يغلق منخفضا مع قوة الين وهبوط أسهم شركات مالية

هبط مؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية بفعل قوة الين التي قلصت توقعات الأرباح لشركات التصدير اليابانية، فيما هوت أسهم الشركات المالية بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أبطأ من التوقعات في الربع الأخير.

وتراجع نياكي 0.5 % ليغلق على 19368.85 نقطة وسط تعاملات ضعيفة.

ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% إلى 1543.77 نقطة مع تداول 1.53 مليار سهم فقط، وهو أقل مستوى في أسبوعين.

وبلغ حجم التعاملات 1.924 تريليون ين، وهو الأقل أيضا في أسبوعين.

وفقد مؤشر جيه.بي.اكس - نيكاي 400 بنسبة 0.4% إلى 13849.28 نقطة.