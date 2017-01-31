الأسهم الأميركية تواصل تراجعها تخوفا من سياسات ترمب

فتحت الأسهم الأميركية على انخفاض اليوم الثلاثاء تحت وطأة نتائج مخيبة للآمال من عدد من الشركات ومع تخوف المستثمرين من عواقب سياسات الرئيس دونالد ترامب.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 72.9 نقطة بما يعادل 0.37 بالمئة إلى 19898.23 نقطة ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 6.89 نقطة أو 0.30 بالمئة ليسجل 2274.01 نقطة وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 22.18 نقطة أو 0.4 بالمئة إلى 5591.53 نقطة.

وفي اليوم السابق مني ستاندرد اند بورز 500 وداو بأكبر تراجع لهما منذ بداية 2017 مع تخوف المستثمرين من سياسات الرئيس ترمب بعد قراره بفرض قيود على الهجرة.



وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 122.65 نقطة بما يعادل 0.61%، إلى 19971.13 نقطة.

وهبط ستاندرد اند بورز 13.8 نقطة أو 0.60%، ليسجل 2280.89 نقطة وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 47.07 نقطة أو 0.83%، إلى 5613.71 نقطة.