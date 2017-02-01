ترمب وراء بداية عام هي الاسوأ منذ 30 عاما للدولار

هوى الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى ليتجه صوب أسوأ أداء له في شهر يناير/كانون الثاني خلال 30 عاماً بعد أن علق الرئيس دونالد ترمب على قيام دول أخرى بخفض قيمة العملة وتحدث مستشاره التجاري عن اليورو.

وقال ترمب خلال اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من كبرى شركات صناعة الدواء اليوم إن قيام دول أخرى بخفض قيمة عملاتها دفع المزيد من صناع الدواء إلى نقل الإنتاج للخارج ودعا الشركات إلى زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة.

أججت التصريحات التوقعات بأن الإدارة الأميركية الجديدة تحاول دفع الدولار للتراجع وذلك بعد ساعات فحسب من قول بيتر نافارو المستشار التجاري لترمب لصحيفة فايننشال تايمز إن ألمانيا تستخدم اليورو "المسعر بأقل من قيمته الحقيقية بكثير" لكسب ميزة على حساب الولايات المتحدة وشركائها بالاتحاد الأوروبي.

وقال تيري ألبرت ويزمان محلل أسعار الفائدة وأسواق الصرف لدى ماكواري في نيويورك "من الواضح أن ترمب يدلي بتصريحات تفيد أن ما تقوم به الدول الأخرى غير عادل.. إذا كان هذا مؤشرا على تغير سياسة الخزانة الأميركية فيما يتعلق بالدولار فسيكون أمرا مهما."

وهوى الدولار نحو 1.5% أمام الين الياباني بعد تصريحات ترمب ونافارو مسجلا أدنى مستوياته منذ 30 نوفمبر تشرين الثاني عند 112.07 ين. وارتفع اليورو أكثر من 1% مقابل الدولار إلى 1.0811 دولار وهو أقوى سعر له منذ الثامن من ديسمبر كانون الأول.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية أقل مستوى له منذ الثامن من ديسمبر كانون الأول عند 99.430

وهو بصدد الانخفاض 2.6% هذا الشهر في أكبر تراجع له منذ مارس آذار 2016 وأسوأ بداية للعام منذ 1987.