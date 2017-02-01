نيكاي يغلق مرتفعا مع صعود الدولار أمام الين

ارتفع المؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار أمام الين لكن المكاسب ظلت محدودة مع استمرار قلق المستثمرين بشأن بعض سياسات إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.

وسجل قطاع الصلب أفضل أداء بين قطاعات السوق بدعم من توقعات قوية لنتائج الأعمال صدرت عن جيه.أف.إي هولدنجز.

وانخفض الدولار بعدما أشار ترامب ومستشاره المعني بالتجارة بيتر نافارو أمس الثلاثاء إلى أن اليابان والصين وألمانيا يقومون بخفض قيمة عملاتهم.

لكن العملة الأميركية تعافت وجرى تداولها فوق مستوى 113 ينا في منتصف التعاملات، مما دعم المعنويات بوجه عام إزاء الأسهم اليابانية.

وأنهي نيكي الجلسة مرتفعاً 0.6% إلى 19148.08 نقطة بعدما انخفض في التعاملات المبكرة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.4% إلى 1527.77 نقطة مع ارتفاع مؤشرات 28 قطاعاً فرعياً من أصل 33 قطاعاً. وصعد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة مماثلة إلى 13696.93 نقطة.

ومن المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة من دون تغيير في نهاية اجتماع يمتد ليومين في أول قرار سيتخذه بشأن السياسة النقدية منذ تولي ترمب مهام منصبه.