الدولار يتراجع بعد بيان لجنة السوق المفتوح بالفدرالي

قلص الدولار مكاسبه مقابل سلة عملات رئيسية بفعل خيبة الأمل من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لم يبد تحمسا كبيرا لرفع أسعار الفائدة لكن بيانات أقوى من المتوقع للاقتصاد الأميركي دعمت العملة.



وأبقى مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة مستقرة كما كان متوقعا في أول اجتماع له منذ تولي الرئيس دونالد ترمب مهام منصبه.



وفي حين رسم المجلس صورة متفائلة نسبيا للاقتصاد الأميركي مما ينبئ بأنه يتجه لتشديد السياسة النقدية هذا العام فقد قال المحللون إن إشارة البنك المركزي إلى مؤشرات على انخفاض التضخم قد نالت من حالة التفاؤل بأن يأخذ خطا قويا في رفع أسعار الفائدة.



وفقد مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل ست عملات رئيسية نحو 0.3 بالمئة من مكاسبه بعد بيان مجلس الاحتياطي ليصبح مرتفعا 0.2 بالمئة فقط عند 99.669.



ويقترب ذلك المستوى من أدنى قراءة في سبعة أسابيع 99.430 التي لامسها المؤشر أمس الثلاثاء بعد تصريحات لترامب وكبير مستشاريه الاقتصاديين بأن ألمانيا واليابان والصين تخفض قيمة عملاتها على حساب الشركات والمستهلكين الأميريكيين.



وارتفع الدولار 0.4% إلى 113.23 ين بينما انخفض اليورو 0.3% إلى 1.0764 دولار. وفي وقت سابق ارتفع الدولار واحدا بالمئة إلى أعلى مستوى للجلسة عند 113.95 ين.