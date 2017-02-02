نيكاي يهبط لأدنى مستوى في أسبوع مع ارتفاع الين

هبط المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس إلى أدني مستوى في أكثر من أسبوع بعدما ألحق ارتفاع الين ضررا بمعنويات المستثمرين.



وتراجع سهم تويوتا موتور كورب مقارنة مع أداء السوق بعدما سجلت الشركة مبيعات ضعيفة في الولايات المتحدة على أساس شهري.



وتركزت الأنظار أيضا على نتائج أعمال الشركات المحلية في اليابان مع هبوط أسهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وميتسوبيشي اليكتريك 4.6 و4.8% على الترتيب في منتصف التعاملات بعدما أصدرتا توقعات للأرباح تقل عن تقديرات السوق.



وأنهي نيكي الجلسة منخفضا 1.2% إلى 18914.58 نقطة مسجلا أدني مستوى إغلاق منذ 24 يناير كانون الثاني.



وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1% إلى 1510.41 نقطة. وهبط مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة مماثلة إلي 13550.30 نقطة.



