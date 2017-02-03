مجلس الذهب العالمي: ارتفع الطلب على المعدن 2% بـ2016

كشف تقرير نشره مجلس الذهب العالمي اليوم الجمعة أن الطلب العالمي على الذهب ارتفع في 2016 على الرغم من تباطؤ شديد في الفصل الأخير من العام مع ابتعاد المستثمرين عن هذه السلعة وانتعاش اقبال الأفراد عليها. وفي 2016، بلغ حجم الطلب العالمي على الذهب 4309 أطنان، بزيادة نسبتها 2% بالمقارنة مع 2015 عندما بلغ الطلب 4216 طنا.

لكن في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، سجل الطلب على الذهب تراجعا نسبته 11% بالمقارنة مع العام الماضي ليبلغ 994,1 طنا.

وسجل الانخفاض في قطاعي صناعة المجوهرات (تراجع نسبته 15% إلى 2389 طنا)، وفقا لوكالة "فرانس بريس".

وقال جون ماليغان أحد المسؤولين في مجلس الذهب العالمي الاتحاد الدولي الذي يجمع منتجي الذهب أن "الطلب على الذهب من قبل المستثمرين ارتفع بنسبة 70% على مدى العام".

وأضاف أنه "في الفصول الثلاثة الأولى من السنة، قام المستثمرون بحماية أنفسهم من الخطر الذي يمثله خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والانتخابات الأميركية".

لكن في الفصل الأخير تخلى المستثمرون المحترفون عن الصناديق الاستثمارية التي تعتمد على مخزونات مادية (اي تي اف) بعد انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة. ولم يكف اهتمام الأفراد بسبائك وقطع الذهب لتغيير الاتجاه.

وبلغ حجم طلب هذه الصناديق 532 طنا من الذهب على مدى العام على الرغم من تراجع قدره 193 طنا في الفصل الرابع.

وقال ماليغان "في الصين كما في الولايات المتحدة، سعى المستثمرون الأفراد إلى شراء الذهب، مدفوعين بعاملين هما انخفاض الأسعار بسبب خروج أموال من القطاع والتهديد الجيوسياسي الناجم عن انتخاب دونالد ترمب".

