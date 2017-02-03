سوق مصر تتخلى عن المكاسب وتخسر 6 مليارات جنيه بأسبوع

سجلت البورصة المصرية خسائر أسبوعية طفيفة متأثرة بالقرارات العشوائية للمستثمرين والمتعاملين، بضغوط من إعادة فتح ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة خلال الأيام الماضية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.18% تعادل 284 نقطة إلى مستوى 12806 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي، وسط ارتفاع لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 3.2%.

وبلغت قيمة التداولات على أسهم المؤشر الرئيسي 5.08 مليار جنيه عبر التداول على 1.4 مليون سهم.

وخالف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" أداء المؤشر الرئيسي وارتفع بنسبة 3.18% تعادل 15 نقطة إلى مستوى 493 نقطة، بإجمالي تداولات على أسهم المؤشر بلغت نحو 665.9 مليون جنيه.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 1.88% عند مستوى 1202 نقطة، ارتفاعاً من 1180 نقطة بالأسبوع السابق.

وانخفض المؤشر مستوي الأوزان "إيجي إكس 50" بنسبة 2.97% عند مستوى 1933 نقطة انخفاضاً من 1992 نقطة بالأسبوع الماضي.

وأغلق رأس المال السوقي منخفضاً بقيمة 6.1 مليار جنيه، عند مستوى 622.4 مليار جنيه، انخفاضاً من 628.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع السابق.

واتجهت تعاملات المصريين خلال الأسبوع نحو البيع بصافي 416.1 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بصافي 328.9 مليون جنيه و87.1 مليون جنيه على الترتيب.

واستحوذ عاملات المستثمرين الأفراد على 57.4% من التعاملات بصافي شراء بلغ نحو 213 مليون جنيه، فيما استحوذت تعاملات الصناديق والمؤسسات على 42.6% ومالت تعاملاتها نحو البيع.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 75.2% من التعاملات، وبلغت حصة الأجانب والعرب 15.7% و9.1% على الترتيب خلال الأسبوع.

فيما أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الخميس على ارتفاع جماعي بدعم مشتريات الأجانب. حيث صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.76% عند مستوى 12806 نقطة، رابحاً نحو 221 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.33% ليصل إلى مستوى 493 نقطة. كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 1.75% عند مستوى 1202 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 9.77 مليار جنيه ليغلق عند 622.44 مليار جنيه.

وشهدت جلسة أمس تداول نحو 175 سهماً، ارتفع منها 118، فيما انخفض 24، واستقر 33 سهماً.

وارتفع نحو 28 سهماً قيادياً تصدرها أموك 9.99%، ثم العربية للإسمنت بنسبة 7.98%، والشرقية للدخان 7.59%.

في المقابل انخفض نحو 4 أسهم قيادية، حيث تراجع دلتا للتعمير بنسبة 3.95%، والحديد والصلب 1.52% وأوراسكوم كونستراكشون بنسبة 1.31%، ومدينة نصر للإسكان بنسبة 1.16%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أنهى تعاملات جلسة أمس الأربعاء على انخفاض بضغط مبيعات المستثمرين المصريين والعرب.