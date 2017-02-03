نيكاي يغلق مستقرا في تعاملات متقلبة قبل بيانات أميركية

استقر مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية في ختام تعاملات متقلبة اليوم الجمعة مع ترقب المستثمرين صدور التقرير الشهري للوظائف الأميركية والذي سيعطي دلائل على آفاق سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بينما سجلت أسهم البنوك أداء متفوقا بدعم من ارتفاع العوائد.



واستقر مؤشر نيكاي القياسي دون تغيير يذكر ليغلق عند 18918.20 نقطة بعدما تذبذب بين الصعود والهبوط خلال الجلسة. وخسر المؤشر 2.8% على مدى الأسبوع.



وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% إلى 1514.99 نقطة بينما صعد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.2% لينهي اليوم عند 13576.07 نقطة.