"ستاندرد آند بورز" تثبت تصنيف الكويت وأبوظبي عند "AA"

قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" بتثبيت تصنيف كل من الكويت وأبوظبي عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة لكل منهما.

وذلك بناء على توقعاتها بالتعافي التدريجي لأسعار النفط حتى عام 2020 ما سيخفف من الضغوط على مالية الكويت.

وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للكويت تعكس توقعاتها بأن الوضع المالي للبلاد سيبقى قويا.

أما بالنسبة لأبوظبي، فقد فسرت ستاندرد آند بورز تثبيتها للتصنيف بأن أصول أبوظبي قادرة على التخفيف من وطأة تقلب أسعار السلع على الاقتصاد، متوقعة أن يَلقى الاقتصاد دعماً من تعافي أسعار النفط.

أما نظرتها المستقبلية المستقرة، فتعكس توقعاتها بأن اقتصاد أبوظبي سيبقى قويا لاسيما أن الاحتياطي المالي لدى الإمارة يفوق الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من الضعف.