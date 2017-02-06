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تحويل حصص في شركات تركية إلى صندوق الثروة السيادي

المصدر: اسطنبول – رويترز
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قالت إدارة الخصخصة التركية إن تركيا قررت تحويل حصة 49.12 % في شركة الخطوط الجوية التركية وحصة 51.11 % في بنك خلق إلى صندوق الثروة السيادي ليتم بذلك إخراج الشركتين من برنامج التصفية الحكومي.

وذكرت الصحيفة الرسمية أمس أن تركيا حولت حصصها في بنك زراعت وبورصة اسطنبول وشركة بوتاش الحكومية المسؤولة عن تشغيل أنابيب الغاز الطبيعي وغيرها إلى الصندوق الجديد.

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#تركيا, #صندوق الثروة السيادي, #إدارة الخصخصة, #برنامج التصفية الحكومي, #حصص الشركات

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