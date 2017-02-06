الاحتياطيات المصرية تضيف أكثر من ملياري دولار في يناير

ارتفعت الاحتياطات الأجنبية لمصر بنهاية شهر يناير الماضي بأكثر من ملياري دولار، مقارنة مع شهر ديسمبر الماضي، لتبلغ الاحتياطات 26.36 مليار دولار بنهاية يناير.

وتمكنت مصر بذلك من سداد دفعة من ديونها إلى نادي باريس بقيمة 700 مليون دولار خلال يناير. وجمعت مصر مؤخراً 4 مليارات دولار من طرحها لسندات دولية بعدما تلقت طلبات للاكتتاب في هذه السندات بأكثر من 12 مليار دولار.

وقد أعلن البنك المركزي أن حصيلة الإصدار ستوجه لدعم الاحتياطيات الدولارية، أما المقابل النقدي بالجنيه فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة.

وجاءت هذه الزيادة في إشارة إلى التعافي المالي بعد خطوة تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، كجزء من الخطط الاقتصادية الهادفة إلى خفض عجز الميزانية وتحقيق التوازن في سوق العملات.