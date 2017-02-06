نيكاي يرتفع بدعم من مكاسب القطاع المصرفي

ارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية اليوم الاثنين بدعم من صعود أسهم البنوك في أعقاب الإجراءات التي أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب باتخاذها لخفض القواعد التنظيمية في القطاع المصرفي، وإن كان ارتفاع طفيف للين حد من المكاسب.

وصعد نيكاي 0.3% ليغلق عند 18976.71 نقطة.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% إلى 1520.42 نقطة وارتفع مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.3% إلى 13618.16 نقطة.

ويتوقع متعاملون أن يكتفي معظم المستثمرين بمتابعة الموقف قبيل لقاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأميركي دونالد ترمب يومي 10 و11 فبراير شباط حيث من المرجح أن يكون التبادل التجاري والعملات على جدول أعمال الاجتماع.