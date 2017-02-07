اليورو يتجه لأكبر انخفاض يومي مقابل الدولار بـ2017

اتجه اليورو اليوم الثلاثاء نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي منذ بداية هذا العام مقابل الدولار الأقوى متأثرا بمخاوف سياسية.

وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة 0.8 % مقابل الدولار، في الوقت الذي يخشى فيه المستثمرون من أن تكتسب مرشحة أقصى اليمين المناهض لأوروبا مارين لوبان دعما قويا قبيل موعد انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وقال محللون إن إجراء انتخابات في هولندا وألمانيا ومن المحتمل إيطاليا وزيادة الجدل بشأن الإنقاذ المالي لليونان والخفض المرتقب لأحجام شراء السندات شهريا في البنك المركزي الأوروبي، كلها عوامل أضيفت أيضا لمخاوف المستثمرين.

وتعافى الدولار من أسوأ بداية لعام في ثلاثة عقود وارتفع مقابل سلة عملات رئيسية 0.7 % ويتجه نحو تحقيق أعلى مكسب يومي منذ مطلع يناير.

وتخلى الين الياباني عن مكاسبه التي حققها في وقت سابق من الجلسة مقابل الدولار وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش انخفض 0.4 % إلى 112.12 ين.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.9 % إلى 1.2347 دولار أميركي وهو أدنى مستوى في أسبوعين برغم ارتفاعه مقابل اليورو إلى 86.34 بنس.

ونزل الدولار الاسترالي 0.5 % إلى 0.7621 دولار أميركي بعد إبقاء بنك الاحتياطي الاسترالي سعر الفائدة دون تغيير. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.3 % إلى 0.7303 دولار.