تراجعات قوية لمؤشر سوق الكويت منذ 30 من يناير الماضي

تراجع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 5%، منذ جلسة 30 يناير الماضي، في حركة تصحيحية قوية بعد المكاسب المتواصلة للسوق والارتفاعات الكبيرة في قيم وأحجام السيولة منذ تنفيذ صفقة أمريكانا.

وأنهى مؤشر سوق الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 1.77%، إلى مستوى 6583 نقطة، بقيمة تداولات بلغت 43.2 مليون دينار، وأحجام 481.9 مليون سهم.

ويرى مساعد مدير إدارة البحوث والدراسات لشركة الاستثمارات الوطنية عمرو سرحان، أن التراجع الحالي في سوق الكويت هو عملية تصحيحية بعدما سجلت السوق أعلى نسبة صعود شهري في نحو 10 سنوات.

وأضاف أن سوق الكويت سجلت ارتفاعا بنسبة 19%، خلال شهر يناير الماضي.