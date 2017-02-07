ارتفاع الأرباح الفصلية لـ "سوق دبي المالي" 406%

قفزت أرباح شركة سوق دبي المالي DFM بأكثر من 400% في الربع الأخير من العام الماضي، لتصل إلى 87.5 مليون درهم إماراتي، متفوقة على توقعات المحللين التي بلغ متوسطها نحو 72 مليون درهم.

من جهة أخرى، تراجعت الأرباح السنوية بنسبة 3% إلى 253 مليون درهم، وذلك مع تراجع الإيرادات إلى نحو 440 مليون درهم.

وأشارت الشركة إلى أن إيراداتها تأثرت بانخفاض قيمة التداول في سوق دبي المالي بنسبة اثني عشر في المئة خلال العام 2016، إلى 133 مليار درهم، وذلك نتيجة بعض التطورات العالمية وخصوصاً أسعار النفط وتقلبات الأسواق العالمية.

ولفتت DFM إلى أن سوق دبي اجتذبت مليارين ومئتي مليون درهم العام الماضي من الاستثمار المؤسسي، فيما بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي خمسة وأربعين في المئة من إجمالي قيمة التداول.