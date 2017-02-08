الدولار يرتفع بفعل الضبابية السياسية في أوروبا

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع مواصلا مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي بدعم مشتريات فنية بعد خسائره في الفترة

الأخيرة والضبابية السياسية في أوروبا التي تشهد عددا من الاستحقاقات الانتخابية هذا العام.



وحققت العملة الأميركية أفضل مكاسبها ليوم واحد منذ منتصف يناير كانون الثاني مرتفعة على حساب اليورو الذي عانى من تجدد المخاوف بشأن مشاكل ديون اليونان ومؤشرات على تنامي التأييد لمرشحة أقصى اليمين مارين لوبان قبيل انتخابات الرئاسة الفرنسية.



وزاد مؤشر الدولار 0.4 بالمئة إلى 100.27 متعافيا من أسوأ أداء لشهر يناير كانون الثاني منذ 1987. وصعدت العملة 0.4% أيضا مقابل الين إلى 112.21 ين.



في غضون ذلك تراجع اليورو 0.5% إلى 1.0695 دولار في أسوأ أداء يومي له في أسبوعين.