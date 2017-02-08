الذهب يصعد لأعلى مستوى بـ3 أسابيع مع رفع الترقب السياسي

صعد الذهب لأعلى مستوى في 3 أسابيع حيث عزز توتر سياسي مرتبط بانتخابات أوروبية ومخاوف من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

ويشعر المستثمرون بالقلق من الظهور القوي لمرشحة الرئاسة الفرنسية من الحزب اليمين المتطرف مارين لوبان التي تعهدت بإخراج فرنسا من منطقة اليورو وإجراء استفتاء على عضويتها في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ورد في "رويترز".

وانخفض اليورو 0.3 % إضافية مقابل الدولار بسبب هذه المخاوف برغم أن المستثمرين قلقون أيضا بشأن سياسات الحماية التجارية والهجرة للرئيس ترمب وتلميحاته بأنه يفضل دولارا أضعف.

وبحلول الساعة 11:17 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1236.16 دولار للأونصة بعدما لامس أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر عند 1237.90 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 % إلى 1238.30 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 17.69 دولار للأونصة بعد وصولها لأعلى مستوى منذ 11 نوفمبر عند 17.79 دولار للأونصة في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 0.9 % إلى 1012.70 دولار للأونصة بعد ملامسة أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر عند 1015.20 دولار للأونصة في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاديوم 0.7 % إلى 767.60 دولار للأونصة.