بريطانيا: تراجع إنفاق المستهلكين مع ارتفاع التضخم

أظهر مسح أن المستهلكين البريطانيين كبحوا إنفاقهم الشهر الماضي وهو ما يعزز مؤشرات على زيادة الحذر في ظل صعود التضخم بفعل استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن المبيعات هبطت 0.6% مقارنة مع يناير/كانون الثاني من العام الماضي مع استبعاد المتاجر الجديدة التي فتحت خلال تلك الفترة.

وهذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها المبيعات منذ أغسطس آب من العام الماضي بعد فترة قصيرة من تصويت الناخبين في يونيو حزيران لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويشكل هبوط يناير كانون الثاني انعكاسا حادا في الاتجاه بعد زيادة بلغت واحدا بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

وتوقع الاقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع المبيعات 0.8% في يناير كانون الثاني مع استبعاد مبيعات المتاجر الجديدة.

وزاد إجمالي المبيعات 0.1% في تباطؤ حاد من زيادة 1.7% في ديسمبر كانون الأول وفي أضعف أداء منذ أغسطس آب الماضي.