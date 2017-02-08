أرامكو تعين "موليس أند كو" مستشارا لأكبر طرح بالعالم

اختارت شركة أرامكو السعودية البنك الاستثماري "موليس أند كو" لتقديم المشورة حول عملية الاكتتاب الأولي المنتظرة على أسهم الشركة بما في ذلك اختيار البنوك والأسواق المحتملة للطرح، بحسب ما أوردته صحيفة "الفاينانشيال تايمز".

ومن المتوقع أن تطرح أرامكو السعودية 5% من رأسمالها للاكتتاب العام.

وقد أفادت مصادر على علم بالمحادثات في إبريل الماضي أنه تم اختيار "جي بي مورجان شايس أند كو" للتحضير للاكتتاب في حين تم تعيين ميشلين كيلن المصرفي السابق لدى مجموعة "سيتي غروب" الذي فتح شركته الاستشارية الخاصة، لتقديم النصح للحكومة.

ومن المتوقع أن يصبح الإدراج أكبر طرح عام أولي في العالم، ويمثل إحدى ركائز خطة التحول في المملكة عبر جذب الاستثمار وتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.

وجرى إدراج الاحتياطيات النفطية المؤكدة للسعودية عند نحو 265 مليار برميل في نشرات مرجعية لقطاع النفط مثل المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية التي تجريها شركة بي.بي لعدة سنوات بحسب رويترز.

وقالت أرامكو في تقريرها السنوي لعام 2015 إن احتياطياتها من النفط الخام والمكثفات يبلغ 261.1 مليار برميل.

وخطة الطرح العام الأولي لأرامكو يقودها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يشرف على سياسة الطاقة والسياسة الاقتصادية في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وكان الأمير محمد بن سلمان قال إنه يتوقع أن يقيم الطرح العام الأولي - الذي يتضمن ما يصل إلى 5% من الشركة - أرامكو بتريليوني دولار على الأقل.

وترحب شخصيات عالمية رفيعة المستوى بقطاع النفط بالطرح العام الأولي لأرامكو كونه يلقي المزيد من الضوء على الاحتياطيات النفطية للمملكة. ويحجم العديد من حائزي أكبر الاحتياطيات العالمية منذ سنوات عن تعديل أرقام الاحتياطيات.

وكان إيجور سيتشن رئيس شركة روسنفت الروسية لإنتاج النفط قال العام الماضي إن إدراج أرامكو سيضفي شفافية على بيانات الاحتياطيات التي لم يتم تحديثها منذ 30 عاما.