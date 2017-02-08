مصر.. أول وثائق استثمار لصناديق عقارية خلال 3 أشهر

توقع هاشم السيد، الرئيس التنفيذي بشركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية، أن تصدر أول وثائق الاستثمار العقارية في البورصة المصرية خلال فترة 3 أشهر.

وقال السيد في مقابلة مع قناة "العربية" إن الشركة حصلت على أول ترخيص لصندوق عقاري في مصر، موضحاً أن الصندوق سيكون صندوقا استثماريا تشاركيا وليس صندوقا متداولا.

وتحدث عن جملة من الإجراءات والتحفيزات التي يجري العمل عليها حالياً مع إدارة البورصة والجهات المختصة، في مصر من أجل الخروج بآليات وتنظيمات تستهدف التسهيل لتدفق الاستثمارات الخارجية لهذا النوع من الصناديق.