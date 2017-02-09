من هي الشركة التي ستدير اكتتاب أرامكو الضخم؟

فوجئت الأوساط الاستثمارية والمصرفية في العالم بأن شركة "أرامكو" السعودية اختارت شركة "موليس آند كو" الأميركية العملاقة لتكون مستشاراً لها في اكتتابها الذي سيكون الأكبر في العالم، والذي سينتج عنه أيضاً أضخم صندوق للاستثمارات السيادية في الكون، فيما يُمثل تعيين "موليس آند كو" مستشاراً أولى الخطوات العملية للطرح العام الأولي.

وذكرت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية أن شركة "أرامكو" السعودية اختارت "موليس أند كو" لتقديم المشورة حول عملية الاكتتاب الأولي المنتظرة على أسهم الشركة بما في ذلك اختيار البنوك والأسواق المحتملة للطرح.

وبحسب المعلومات التي جمعتها "العربية.نت" عن "موليس أند كو" فإن هذه الشركة الأميركية تعتبر واحدة من أكبر البنوك الاستثمارية العالمية، التي تتولى تقديم المشورة الاستراتيجية لقاعدة عريضة من العملاء في العالم، بمن فيهم العديد من الدول وصناديق الاستثمار في العالم.

وتقول "موريس آند كو" على موقعها الإلكتروني: "نحن نقدم المساعدة لعملائنا من أجل تحقيق أهدافهم الاستراتيجية، وذلك من خلال تقديم خدمات الاستشارات المالية المتكاملة والعالمية وفي مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية".

وتضيف الشركة أن "الخدمات الديناميكية الاستشارية التي يتم تقديمها للعملاء تقدم دعماً لكل المراحل في دورة العمل الاقتصادي، وذلك من خلال خبراء مؤهلين في كافة المجالات بما فيها أسواق المال وعمليات إعادة الهيكلة وإعادة الرسملة".

وتعتبر "موليس آند كو" واحدة من أضخم البنوك الاستثمارية في العالم ولديها جملة من الخبراء في أسواق المال والسلع والاقتصادات العالمية، حيث يعمل لدى الشركة 650 موظفاً مؤهلاً موزعين على 17 مكتباً، وهذه المكاتب تنتشر في شمال وجنوب أميركا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأستراليا.

وشركة "موليس أند كو" مدرجة في "وول ستريت" تحت الرمز (MC)، وتمكنت خلال الربع الرابع من العام 2016 من تحقيق أرباح مجزية لمساهميها بلغت 0.58 دولار لكل سهم من أسهم الشركة، حيث تمكنت من تحقيق عوائد خلال الفترة المشار اليها بلغت 204.6 مليون دولار أميركي، وهو أعلى من توقعات المحللين التي كانت تشير الى عوائد محتملة خلال تلك الفترة بواقع 198.37 مليون دولار أميركي فقط.

يشار إلى أن شركة "أرامكو" تعتزم طرح 5% من رأسمالها فقط للاكتتاب العام بحسب خطة "رؤية السعودية 2030"، على أن الطرح من المقرر أن يتم خلال الشهور المقبلة أو خلال العام القادم، فيما يتوقع أن يصبح الإدراج أكبر طرح عام أولي في العالم، ويمثل إحدى ركائز خطة التحول في المملكة عبر جذب الاستثمار وتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.