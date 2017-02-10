بورصة مصر تستفيد من خسائر الدولار وتربح 12 مليار جنيه

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود لتحقق غالبية الأسهم المدرجة مكاسب جيدة على مدار جلسات الأسبوع الجاري.

واستفادت الأسهم المدرجة من نتائج أعمال الشركات التي أعلنت خلال الشهر الماضي وأكدت أن غالبية الشركات المدرجة بالبورصة المصرية حققت نتائج أعمال جيدة خلال العام الماضي.

وتوقع متعاملون بالبورصة المصرية أن تواصل مؤشراتها الأداء الإيجابي خلال جلسات الأسبوع المقبل، مع استمرار وجود المحفزات وخاصة الخسائر التي تلاحق الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الحالية، ما دفع إلى دخول سيولة جديدة بعد تحول المضاربين على الدولار إلى المضاربة على الأسهم في البورصة المصرية.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن البورصة المصرية، أغلق رأس المال السوقي مرتفعا بقيمة 11.9 مليار جنيه، عند مستوى 634.3 مليار جنيه.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.41% تعادل 308 نقطة بعدما أنهى جلسة تعاملات أمس الخميس عند مستوى 13114 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على أسهم المؤشر الرئيسي 5.4 مليار جنيه عبر التداول على 1.08 مليار سهم.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 6.11% تعادل 30 نقطة بعدما أنهى جلسة تعاملات أمس عند مستوى 523 نقطة. بإجمالي تداولات على أسهم المؤشر بلغت نحو 1.02 مليون جنيه.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 4.66% مضيفاً نحو 56 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1202 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسة تعاملات أمس عند مستوى 1258 نقطة.

وأغلق المؤشر متساوي الأوزان "إيجي إكس 50" مرتفعا بنسبة 3.19% بعدما أنهى جلسة تعاملات أمس الخميس عند مستوى 1995 نقطة، مقابل نحو 1933 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

واتجهت تعاملات المصريين خلال الأسبوع نحو البيع بصافي 299 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بصافي 208.5 مليون جنيه و90.5 مليون جنيه على الترتيب.

واستحوذ الأفراد على 54.69% من التعاملات بصافي بيع 133 مليون جنيه، فيما استحوذت المؤسسات على 45.31% ومالت التعاملات للشراء.

واستحوذ المصريون على 69.27% من التعاملات، وبلغت حصة الأجانب والعرب 21.9% و8.8% على الترتيب خلال الأسبوع.