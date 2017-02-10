الذهب يهبط بعد تعهد ترمب الضريبي وتوقعات برفع الفائدة

انخفض الذهب اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار بعد تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالإعلان عن خطة ضريبية كبرى وصدور بيانات اقتصادية تعزز توقعات رفع الفائدة في الولايات المتحدة.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1223.93 دولار للأونصة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش. ولامس المعدن يوم الأربعاء أعلى مستوياته منذ 11 نوفمبر تشرين الثاني عند 1244.67 دولار للأونصة.



وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة أكثر من 1% إلى 1223.30 دولار للأونصة.



وقال البيت الأبيض أمس الخميس إن ترمب يخطط للإعلان عن أكثر خطط الإصلاح الضريبي طموحا منذ عهد ريجان في الأسابيع القليلة المقبلة وهو ما دفع أسعار الأسهم والدولار للصعود بدعم آمال بخفض ضرائب الشركات.



ووجد الدولار دعما أيضا في بيانات اقتصادية أميركية وانخفضت طلبات الحصول على إعانة البطالة الأميركية على غير المتوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في نحو 43 عاما بينما صعدت المخزونات لدى تجار الجملة في ديسمبر كانون الأول للشهر الثاني على التوالي.



وبلغ مؤشر الدولار 100.600 وواصلت العملة الأميركية المكاسب التي حققتها في الأسواق الخارجية وارتفعت لأعلى مستوى لها في تسعة أيام أمام العملة اليابانية عند 113.79 ين.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.4% إلى 17.56 دولار للأونصة.



وهبط البلاتين 1.5% إلى 996.50 دولار للأونصة بعدما بلغ أعلى مستوي له منذ الثالث من أكتوبر تشرين الأول عند 1028.50 دولار للأونصة في الجلسة السابقة.



ونزل البلاديوم 1% إلى 762.30 دولار للأونصة.



