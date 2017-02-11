النحاس يسجل أعلى مستوى منذ مايو 2015

ارتفعت أسعار النحاس إلى أعلى مستوى في أكثر من 20 شهراً، اليوم الجمعة، بعدما أعلنت شركة بي.إتش.بي بيليتون حالة القوة القاهرة في منجم اسكونديدا في تشيلي أكبر منجم للنحاس في العالم بسبب إضراب.

وارتفعت الأسعار القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن 4.6% في الإغلاق إلى 6090 دولارا للطن مسجلة أعلى مستوى منذ 29 مايو أيار 2015.

وبلغ إنتاج المنجم في الأشهر الستة التي انتهت في 31 ديسمبر كانون الأول الماضي 452 ألف طن من دون تغيير يذكر عن العام السابق حسبما قالت الشركة في المراجعة الخاصة بأعمال التشغيل وتوقعت أن ينتج المنجم 1.07 مليون طن في 12 شهرا حتى يونيو حزيران.

وتلقت المعادن الأساسية دعماً واسعاً أيضا حيث لامس الزنك أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر. وقفز المعدن 3.3% مغلقاً إلى 2924 دولاراً للطن وهو أعلى مستوى منذ 28 نوفمبر تشرين الثاني.

وأغلق الألومنيوم مرتفعاً 1.4 بالمئة إلى 1875 دولاراً للطن وهو أعلى مستوى منذ 24 يناير كانون الثاني في حين زاد الرصاص 2.8% إلى 2400 دولار للطن وقفز النيكل 3.7% إلى 10660 دولارا للطن وهو أعلى مستوى منذ 23 ديسمبر كانون الأول.

وارتفع القصدير 2.1% إلى 19475 دولارا للطن.