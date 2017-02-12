الدولار يواصل النزيف بمصر.. وتجار عملة يجمدون أنشطتهم

فيما يواصل الدولار خسائره مقابل الجنيه المصري خلال الأيام الماضية، أغلق عدد كبير من تجار العملة محالهم وأوقفوا أنشطتهم لحين تحسن الأوضاع وعودة المضاربات على الدولار.

وقال متعاملون بسوق الصرف، إن سعر صرف الدولار في السوق السوداء أصبح أقل من سعره في السوق الرسمي في بعض الأيام، في الوقت الذي كانت فيه البنوك المصرية تشتري الدولار بـ 18 جنيهاً كان سعره في السوق السوداء لا يتجاوز 17.8 جنيهاً فقط.

وشهدت سوق الصرف حالة من الاستقرار عقب إعلان البنك المركزي المصري أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي قفزت لتسجل نحو 26.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى بلغه احتياطي النقد الأجنبي لمصر منذ ثورة يناير 2011.

وشهد الأسبوع الأخير تراجع سعر الدولار في البنوك بنحو 60 قرشًا حيث وصل في البنك الأهلي إلى نحو 18.10 جنيه للشراء و18.15 جنيه للبيع مقابل 18.70 جنيه و18.75 جنيه للبيع يوم الأربعاء الماضي.

وخلال تعاملات أمس، تراوحت أسعار شراء الدولار في البنوك بين 17.5 جنيه و17.93 جنيه للشراء. في المقابل وصلت أسعار البيع في البنوك بين 17.55 جنيه و18.05 جنيه.

وعرض البنك المصري لتنمية الصادرات أعلى سعر لشراء الدولار عند 17.93 جنيه للشراء، ونحو 18 جنيه للبيع. وعرض بنك مصر إيران أعلى سعر لبيع الدولار عند سعر 18.05 جنيه، مقابل نحو 17.85 جنيه للشراء. وعرضا بنكا الأهلي ومصر سعر 17.77 جنيه للشراء و17.82 جنيه للبيع.

وقدمت بنوك "التجاري الدولي، أبوظبي الإسلامي، التعمير والإسكان" نحو 17.6 جنيه للشراء، مقبل نحو 17.7 جنيه للبيع.

وعرض بنكا البركة والمصري الخليجي سعر 17.5 جنيه للشراء و17.6 جنيه للبيع.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن متوسط بيع الدولار في السوق المصرية خلال تعاملات يوم الخميس، بلغ 17.99 جنيه، فيما بلغ متوسط الشراء نحو 17.88 جنيه.

وربط محللون ومتعاملون بسوق الصرف بين استمرار تراجع سعر صرف الدولار في السوق المصري، وبين استمرار الحكومة المصرية في تقنين وترشيد في عملية الاستيراد خلال الآونة الأخيرة، فضلًا عن تثبيت السعر الجمركي للدولار، وأيضاً استمرار الإجازة الصينية حيث تعد الصين أكبر مورد لشركات الاستيراد المصرية.