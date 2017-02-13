الموافقة على طرح 20% من ثوب الأصيل و"رؤيا العقارية"

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على نشرة الإصدار الخاصة بشركة ثوب الأصيل وطرح مليون سهم تمثل 20%، من أسهمها في السوق الموازية.

كما وافقت الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بشركة رؤيا للاستثمار العقاري وطرح 8.609 مليون سهم تمثل 20%، من أسهم الشركة.

وقالت الهيئة في بيان إن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، وسوف تعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطرح نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال الطرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.