مبيعات محلية ترفع خسائر بورصة مصر لـ12 مليار جنيه

عمقت البورصة المصرية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي خلال الأسبوع الجاري، بضغوط ومبيعات المستثمرين المصريين الأفراد والصناديق والمؤسسات.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين خلال جلسة تعاملات اليوم الاثنين، ما تسبب في تكبد غالبية الأسهم المدرجة وخاصة أسهم المؤشر الرئيسي لخسائر ما بين متوسطة وطفيفة.

وربط محللون ومتعاملون بالبورصة المصرية بين سيطرة اللون الأحمر على شاشات البورصة المصرية وبين استمرار غياب المحفزات، ما دفع إلى سيطرة الاتجاه البيعي على أداء المتعاملين الأفراد والصناديق والمؤسسات.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال جلستي اليوم وأمس الأحد، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 12.6 مليار جنيه بنسبة تراجع تقدر بنحو 1.98% بعدما تراجع رأس المال السوقي من نحو 634.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الخميس الماضي لينهي جلسة تعاملات اليوم عند مستوى 621.7 مليار جنيه.

وعلى صعيد المؤشرات، هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.85% تعادل 374 نقطة إلى مستوى 12740 نقطة بنهاية تعاملات جلسة اليوم، مقابل نحو 13114 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.72% تعادل نحو 9 نقاط بعدما تراجع إلى مستوى 514 نقطة، مقابل نحو 523 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 2.14% فاقداً نحو 27 نقطة بعدما تراجع من مستوى 1258 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس الماضي ليسجل نحو 1231 نقطة في إغلاق تعاملات اليوم.

وبلغت قيمة التداولات خلال جلسة تعاملات اليوم نحو 1.18 مليار جنيه عبر التداول على 233.1 مليون سهم.

وتصدر سهم المجموعة المالية "هيرمس" قيم التداول بنحو 222.8 مليون جنيه، متراجعاً بنسبة 2.6% عند 23.2 جنيه.

وانخفض سهم البنك "التجاري الدولي- مصر"، صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي، بنسبة 0.27% عند سعر 78.01 جنيه، بتداولات بلغت نحو 71.8 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي 96.2 مليون جنيه، مقابل اتجاه شرائي للعرب والأجانب بصافي 2.8 مليون جنيه و93.4 مليون جنيه على التوالي.

واتجهت تعاملات الأفراد للبيع بصافي 37.1 مليون جنيه مقابل اتجاه شرائي للمؤسسات.